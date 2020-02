Barcellona, sconto per Coutinho: il brasiliano valutato 90 milioni

Coutinho è sempre più lontano dal Barcellona. Il giocatore brasiliano viene valutato 90 milioni, il Bayern potrebbe riscattarlo

Il Mundo Deportivo ha svelato la cifra che il Bayern Monaco dovrà sborsare per il brasiliano. L’ex Inter si è trasferito in Germania con il prestito oneroso, con il riscatto a 120 milioni di euro. La dirigenza bavarese ha fatto sapere che non vuole dare al club spagnolo la cifra pattuita, ma a Barcellona non hanno intenzione di riportare a casa il talento arrivato dal Liverpool. Si va verso la cessione a 90 milioni di euro.