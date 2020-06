Barcellona, Semedo nei guai: violate le norme anti Covid-19

Guai in vista per Nelson Semedo, terzino del Barcellona e obiettivo di mercato di Juventus ed Inter

Secondo quanto riferito da Deportes Cuatro, Nelson Semedo sarebbe finito nei guai in Spagna per aver infranto le misure di sicurezza legate all’emergenza Coronavirus.

Il terzino del Barcellona, obiettivo del calciomercato della Juve e dell’Inter, avrebbe festeggiato il compleanno di un amico in compagnia di altre 20 persone, superando il limite di 15 previsto dalla legge per gli incontri in questo periodo. Il Barcellona si sarebbe già mosso per entrare in possesso delle immagini della serata incriminata