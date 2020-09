Barcellona, Suarez può giocarsi un posto senza accordo sulla buonuscita. Situazione in completa evoluzione, i blaugrana attendono

Suarez resta a Barcellona? I dubbi sono tanti, il futuro dell’uruguagio è ancora da scrivere. Il Mundo Deportivo in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione: a quanto pare il numero 9 potrebbe anche giocarsi un posto da titolare con Koeman.

BUONUSCITA – Il tutto dipenderà se ci sarà o meno l’accordo sulla buonuscita con il club. Nel caso in cui non dovesse esserci un’intesa, El Pistolero può giocarsi un posto in blaugrana.