Barcellona, tanti casi di Coronavirus: per il Napoli c’è un piano B

Aumentano i casi di coronavirus a Barcellona e la Uefa studia il piano B per la sfida con il Napoli. Le ultime

Sono 755 i nuovi positivi a Barcellona: un numero molto elevato che si riferisce solo all’ultimo weekend in una singola città. I dati preoccupano non poco la Uefa in vista del ritorno degli ottavi di Champions League con il Napoli.

Come spiega il Corriere dello Sport, c’è già il piano B. Se le norme dovessero impedire l’arrivo del Napoli in Catalogna, si potrebbe giocare a Lisbona, come per la final eight.