Barcellona, ter Stegen non rinnova: l’Inter osserva attenta

Marc-André ter Stegen non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Barcellona e l’Inter potrebbe approfittarne.

L’Inter sogna il colpo clamoroso e segue con attenzione l’evolversi la situazione relativa al portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen.

Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2022 con i blaugrana e non ha ancora un accordo con la società per il prolungamento.

Da quanto trapela da Barcellona, la dirigenza del Barça è fiduciosa ma allo stesso tempo l’Inter resta alla finestra in attesa di aggiornamenti.