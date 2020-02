Barcellona, tre nomi per sostituire Dembélé: ecco il piano dei blaugrana

Il Barcellona sta lavorando per capire come sostituire Ousmane Dembélé: tre i nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana

Willian José (Real Sociedad), Ángel (Getafe) o Lucas Pérez (Alavés). Sono questi i nomi che piacciono al Barcellona per poter sostituire l’infortunano Ousmane Dembélé. Il giocatore blaugrana dovrà rimanere fuori per sei mesi, dunque i catalani si stanno muovendo per trovare il sostituto del calciatore francese.

Come riportato dal Mundo Deportivo, il club catalano cercherà di avere l’ok da parte della commissione medica della Liga per poter operare sul mercato. Si cerca un vice-Dembélé anche per poter far fronte ai numerosi problemi in attacco, in vista dell’impegno di Champions League con il Napoli.