Carles Tusquets ha parlato dell’ipotetico ritorno al Barcellona di Neymar

Carles Tusquets, presidente ad interim del Barcellona, ai microfoni di RAC 1 ha parlato dell’ipotetico ritorno in blaugrana di Neymar.

«Neymar vuole tornare a giocare con Messi? Se venisse gratis ci potremmo pensare, ma se prima non vendiamo non abbiamo soldi per comprare. In questo momento sarebbe infattibile, a meno che il prossimo presidente del Barcellona non abbia pronto un miracolo».