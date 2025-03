Barcellona, clamorosa rimonta al Wanda Metropolitano! 2-0 sotto a 20′ dalla fine i blaugrana battono l’Atletico Madrid, Yamal decisivo, doppietta di Torres

Il Barcellona batte l’Atletico Madrid e torna in vetta a La Liga: i blaugrana vincono con una epica rimonta contro l’Atletico Madrid

Clamoroso al Wanda Metropolitano: il Barcellona vince in rimonta contro l’Atletico Madrid e torna in vetta alla classifica a pari punti con il Real e con una partita ancora da recuperare. Partita che inizia in salita per i blaugrana: il primo tempo finisce con la rete di Julian Alvarez e nella ripresa c’è il bis dei colchoneros con Sorloth al 70′: ancora 20 minuti e la squadra di Flick centra l’impresa: Lewandowski dopo due minuti, al 78′ Ferran Torres trova il pari. Nel recupero poi Lamine Yamal – con deviazione della difesa – e Ferran Torres completano la rimonta chiudendo il risultato sul 2-4.

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 2-4 (45′ Alvarez, 70′ Sorloth, 72′ Lewandowski, 78′ Ferran Torres, 90+2′ Lamine Yamal, 90+8′ Ferran Torres)