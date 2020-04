Barella e Sensi firmano la ripartenza dell’Inter: Conte punta su di loro

Antonio Conte punterà su Nicolò Barella e Stefano Sensi per firmare la ripartenza dell’Inter: in più c’è Christian Eriksen

La Gazzetta dello Sport spazza via ogni dubbio, semmai ce ne fossero: Nicolò Barella e Stefano Sensi saranno il motore per la ripartenza dell’Inter. Il club nerazzurro sborserà 45 milioni in totale per completare i due acquisti (20 da dare al Sassuolo e 25 al Cagliari).

Conte ha grandissima fiducia in entrambi nonostante in stagione abbiano collezionato appena 5 presenze insieme. Sensi ha fatto vedere delle bellissime qualità come mezz’ala di qualità e alleggerendo il lavoro in regia di Brozovic. Barella, invece, ha fatto innamorare il pubblico di San Siro con corsa e contrasti. Adesso c’è un Eriksen in più, ma Sensi e Barella restano i pupilli di Conte.