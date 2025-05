PSG Inter, Barella sicuro sulla finale: «Bisognerà impostare la partita in quel modo per vincere» - Calcio News 24

PSG Inter, le parole di Nicolò Barella in vista della finale di Champions League di domani sera

Ai microfoni di Sky Sport, in vista di PSG Inter, Nicolò Barella ha parlato della finale di Champions League.

SENSAZIONI – «Sicuramente è un bellissimo ricordo, quella contro il Bayern Monaco qui all’Allianz Arena è stata una partita giocata alla grande dall’Inter. Cercheremo di replicare una partita del genere, dato che il Bayern, il Barcellona e il PSG sono tra le 3 squadre migliori al mondo. Cercheremo di fare la stessa partita e di regalare un bel finale».

CHE PARTITA DOVREMO FARE? – «Sicuramente la partita sarà simile, con delle minime differenze perché ogni squadra ha le proprie qualità. Come abbiamo rispettato il Bayern e il Barcellona, quando giochi contro queste squadre devi avere rispetto, devi avere grandissima consapevolezza che ci sarà da soffrire perché è una finale di Champions League. Dovremo fare una partita da Inter, compatta, e poi cercare di arrivare più volte davanti alla porta per fare gol».

CHE ENERGIA CI LASCIA IL CAMPIONATO? – «Così è il calcio e la vita. A volte si cade e bisogna avere il coraggio e la forza per rialzarsi. Noi l’abbiamo fatto tante volte e lo abbiamo dimostrato in questi anni. Sicuramente si poteva fare meglio, ora ci giochiamo la partita più importante della stagione. Cercheremo di non rimanere dopo una stagione del genere senza trofei, sarebbe la chiusura di un cerchio».

SETTIMANA DIVERSA DA QUELLA CHE HA PRECEDUTO ISTANBUL? CI SIAMO DETTI QUALCOSA? – «Diciamo che ci sono tanti giocatori che hanno già vissuto quella settimana. Ce la stiamo godendo, stiamo bene e cerchiamo di dare il cuore e mettere tutto quello che ci è rimasto dopo tante partite».