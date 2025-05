Bargiggia: «Allenatore Juve? Il futuro è già scritto, c’è la scelta su Conte. Mi aspetto queste cessioni»

Le parole di Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, sulle mosse della Juventus in vista della prossima stagione

Paolo Bargiggia ha parlato delle mosse per il futuro della Juve in esclusiva a JuventusNews24.

BARGIGGIA – Questo finale di stagione sarà decisivo per il futuro di Igor Tudor?

«Non credo che questo finale di stagione sarà decisivo per il futuro di Igor Tudor. Credo che il tecnico croato, a fine stagione, possa essere salutato attraverso l’indennizzo a favore della società. Secondo me, tra le tante cose positive, se l’è giocata male con le scelte poco coraggiose e lucide nel finale della sfida di campionato contro la Lazio. Il suo futuro credo sia già scritto, l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League non sposterà».

Senti di poter confermare le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte?

«Le voci riguardanti un suo possibile ritorno sono sempre più insistenti e, questa volta, sono da seguire e abbastanza concrete. Dopo l’insuccesso nella scelta di un allenatore giovane e di idee come Thiago Motta secondo me la Juventus ha la necessità di andare un po’ più sul sicuro. Cristiano Giuntoli non l’ha preso lo scorso anno nonostante Conte si fosse indirettamente proposto: forse non l’avrebbe preso neanche per il prossimo ma sono cambiate tante cose».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BARGIGGIA SU JUVENTUS NEWS 24