Valzer degli allenatori: Conte verso la Juve, ADL ha già scelto il sostituto

Inizia il Valzer degli allenatori in Serie A: la Juve spinge per Antonio Conte e De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto

La Juve prepara una nuova rivoluzione tecnica e dirigenziale, e il nome in cima alla lista per la panchina è quello di Antonio Conte. Come riporta Tuttosport, una parte emergente del club bianconero spinge con decisione per il ritorno del tecnico salentino, appoggiato dal preparatore atletico Pintus e dal possibile ingresso del ds Riky Massara, che affiancherebbe Cristiano Giuntoli. Conte, dal canto suo, avrebbe chiuso la parentesi con il Napoli, complice il rapporto difficile con De Laurentiis e una visione diversa sul progetto. L’obiettivo è tornare a Torino per inseguire uno scudetto simbolico e rilanciare la squadra, uscita ridimensionata dal progetto fallito post-Allegri.

A Napoli, proprio Allegri è il candidato principale per la successione a Conte. Il tecnico livornese è da tempo stimato da De Laurentiis, che avrebbe già avviato contatti diretti durante la sua permanenza romana per gli Internazionali d’Italia. Il nuovo ciclo azzurro dovrebbe ripartire da lui e dal ds Giovanni Manna, in una coppia tecnica pronta a raccogliere l’eredità lasciata da Spalletti e, ora, da Conte. Negli ambienti del club si parla già apertamente dell’arrivo di Allegri a Castel Volturno. Sullo sfondo resta la possibilità di una conferma di Igor Tudor, appoggiato da chi crede nella competitività dell’attuale rosa. Più defilati gli altri nomi: Mancini era stato valutato dopo l’esonero di Motta, Pioli resta in contatto, mentre Gasperini è vicino al rinnovo con l’Atalanta. Restano da definire solo i tempi e le modalità, ma il valzer delle panchine è già iniziato.