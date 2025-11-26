Bari, Vivarini in arrivo: accordo di sei mesi con opzione di rinnovo! I dettagli

Il Bari affida la guida tecnica a Vincenzo Vivarini: contratto semestrale con possibilità di proroga. Le ultimissime

La stagione del Bari vive un momento delicato. Dopo appena 12 giornate e soli 13 punti raccolti, la società ha deciso di cambiare rotta. L’ultimo successo risale al 2 novembre contro il Cesena: da allora, una serie di risultati negativi ha trascinato i biancorossi al diciassettesimo posto in classifica.

La dirigenza, preoccupata dall’assenza di vittorie e dal rischio di una stagione complicata, ha scelto di intervenire. Fabio Caserta è stato sollevato dall’incarico durante l’allenamento mattutino, condotto dal preparatore atletico Aldo Reale. L’obiettivo è chiaro: ridare slancio e fiducia a squadra e tifosi.

Al suo posto è stato individuato Vincenzo Vivarini, tecnico con esperienza in Serie B e già protagonista in passato sulla panchina del Bari. La società punta su di lui per invertire la rotta e riportare la squadra in zone più tranquille della classifica.

I dettagli dell’accordo

Vivarini ha risolto il contratto che lo legava al Pescara ed è pronto a firmare un accordo di sei mesi con opzione di rinnovo, vincolata al raggiungimento di obiettivi come l’accesso ai playoff. Non è la prima volta che siede sulla panchina biancorossa: nella sua precedente esperienza portò il Bari al secondo posto e fino alla finale playoff, persa 1-0 contro la Reggiana.

Grazie alla recente modifica dell’accordo collettivo, gli allenatori esonerati dalla Serie B entro il 20 dicembre possono accettare un nuovo incarico nella stessa stagione. Una circostanza che consente a Vivarini di tornare subito protagonista con il Bari.

