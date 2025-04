Bari, Longo crede ancora nei play-off: «Questa partita non è decisiva. Ci proveremo finché ci è consentito»

Dopo la sconfitta interna del suo Bari contro il Modena, il tecnico dei pugliesi Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa commentando la sconfitta, la stagione e il traguardo play-off. Le parole riportate da Labaricalcio.it.

SCONFITTA – «Non è stata una questione di voglia, il punto è che non abbiamo trovato la giocata risolutrice. Nel momento di pressione abbiamo messo dentro qualità e una punta in più, ma non abbiamo trovato la giocata giusta. Abbiamo messo qualche palla in area che non doveva essere messa, sulle scelte potevamo lavorare diversamente. Potevamo provare qualche soluzione da fuori magari, si potevano avere delle letture diverse».

PLAY-OFF – «Le prospettive cambiano, potevamo prendere del margine e non lo abbiamo fatto, rimettendo dentro un’altra concorrente diretta. Non è decisiva questa partita, il discorso non si chiude oggi. Rimaniamo dentro, finché la matematica ce lo consente giocheremo per entrare nei playoff».

STAGIONE – «Non siamo mai riusciti a dare continuità alla vittoria precedente, lo dicono i fatti, diventa oggettivo. Non è però solo una questione di voglia o di crederci, altrimenti si finisce nel qualunquismo. I ragazzi ci mettono tutto l’impegno e la dedizione per raggiungere l’obiettivo, sicuramente però c’è da crescere sotto l’aspetto della continuità».

ARBITRO – «L’arbitro non mi permetto di giudicarlo, ma mi sono arrabbiato molto sul recupero. La partita è stata ferma tre minuti e mezzo tra l’80’ e l’84’, come si possono dare solo cinque minuti»