Baroni sicuro: «Torino Como? Quel giocatore merita di essere titolare. Sulla classifica penso che…»

Baroni presenta Torino–Como: “Zapata merita la titolarità, serviranno ritmo e compattezza”. Il tecnico granata analizza le scelte di formazione

Nel prepartita di Torino–Como, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando le scelte di formazione e le difficoltà della sfida. Il primo tema affrontato è stato il debutto da titolare di Duván Zapata, tornato dal primo minuto dopo settimane di lavoro intenso per ritrovare la miglior condizione.

Baroni ha spiegato che l’attaccante colombiano ha dimostrato grande professionalità e dedizione: “Duván si merita questa partita perché si è allenato con grande impegno. È un ragazzo straordinario, sempre vicino alla squadra. È un vero leader e oggi ha pienamente meritato la possibilità di partire dal primo minuto”. Parole che confermano la centralità di Zapata nel progetto tecnico e la fiducia riposta in lui dallo staff.

Il tecnico ha poi parlato dell’avversario, un Como sempre più sorprendente in questa stagione: “Il Como è una realtà. È una squadra con numeri importanti: terza per possesso palla e migliore difesa del campionato. Per questo dovremo essere compatti e aggressivi, ma allo stesso tempo mantenere ritmo e velocità nelle nostre giocate”. Baroni ha sottolineato come la preparazione della gara sia stata condotta con grande attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di portare in campo quanto studiato in settimana.

Qualche problema, invece, nel reparto difensivo, dove mancano Coco e Ismajli, entrambi indisponibili. Al loro posto scenderanno in campo Masina e Tameze, due giocatori che il tecnico considera affidabili e pronti a dare equilibrio alla squadra. Baroni ha riconosciuto che le assenze obbligano a qualche adattamento, ma ha ribadito la fiducia nella profondità della rosa.

In generale, il Torino arriva alla sfida con la volontà di dare continuità al proprio percorso, mostrando identità, compattezza e spirito di sacrificio. Baroni ha concluso ribadendo l’importanza di affrontare il Como con grande attenzione, consapevole del valore dell’avversario e delle insidie di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per il cammino dei granata.

