Barrow: «In 10 non era facile. A Bologna sto benissimo» – VIDEO

L’amaro commento di Musa Barrow, nuovo acquisto del Bologna, dopo lo scivolone di fronte al proprio pubblico col Genoa – VIDEO

(Antonio Parrotto) – Intervenuto in zona mista dopo Bologna-Genoa (0-3 al fischio finale), Musa Barrow ha parlato della prestazione da dimenticare dei felsinei. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e non so spiegarmi neanche io come abbiamo fatto a perdere. Loro sono stati bravi e hanno fatto una bella gara difendendo bene, noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma dalla prima espulsione in poi abbiamo trovato difficoltà. Oggi avevamo assenze importanti, ma non è una giustificazione perché chi è convocato ha voglia di giocare e farsi trovare pronto. Non pensiamo all’Europa, giochiamo gara per gara e a fine campionato vedremo dove saremo arrivati. Ora pensiamo subito alla prossima con l’Udinese per fare tre punti in casa. Sono arrivato qua per aiutare e mi sto trovando bene: i compagni mi hanno aiutato a inserirmi, il mister mi supporta ogni giorno con consigli in allenamento e in campo»