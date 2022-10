Barrow, l’agente svela: «Poteva andare al Napoli, poi hanno scelto Kvaratskhelia»

Il procuratore dell’attaccante del Bologna, Luigi Sorrentino, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Musa Barrow, che ha sfiorato il Napoli la scorsa estate

Le dichiarazioni a Radio Punto Nuovo dell’agente di Barrow, attaccante del Bologna che è stato vicino al Napoli nei mesi scorsi:

L’OPPORUNITA’ – “A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli… In estate c’è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata”