Barsotti in esclusiva a CagliariNews24: «Scudetto? Secondo me arriviamo alle ultime 3 giornate con 3 o 4 squadre che possono vincerlo. Ecco quali»

Il bordocampista di Dazn Giovanni Barsotti ha parlato in esclusiva a CagliariNews24: ecco le sue dichiarazioni

Giovanni Barsotti ha rilasciato oggi un’intervista esclusiva a Cagliarinews24 in vista della gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il bordocampista di DAZN, che nel weekend sarà impegnato a seguire la sfida tra Como e Cagliari, ha affrontato diversi argomenti legati all’incontro e non solo. Ecco un estratto delle sue parole:

Lavorare come bordocampista ti dà la possibilità di vivere a stretto contatto con i giocatori e non solo. Com’è vivere la Serie A a pochi metri dal campo? Che sensazioni si provano?

«Ti si appiccica addosso la partita. A volta, nei finali di gara, sono agitato, tremo come un tifoso e non so per cosa, visto che non tifo. E’ semplicemente l’adrenalina che ti entra dentro. I giocatori sono ragazzi normali, soprattutto in Serie A, perché chi arriva in Serie A ci arriva perché non è un montato. Poi chiaro: c’è della differenza percepita con loro e si sente nell’aria, non è che sei uno alla pari. Però è meno strano di quello che si possa pensare».

5) Dopo le fasi iniziali il campionato entra nel vivo, chi vedi favorito per la vittoria finale? Tra chi pensi che sarà la lotta fino alla fine?

«Quest’anno è il più bello degli ultimi non so quanti anni, ve lo dico. Secondo me arriviamo alle ultime 3 giornate con 3 o 4 squadre che possono vincerlo. Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma. Una di queste cinque si perde. Un’altra sarà un po’ più indietro. Ma in 3 secondo me arrivano alla fine che possono farcela. Sarà pazzesco».

