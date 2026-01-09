Bartesaghi come Beckham: il baby rossonero firma una prestazione da record e sorprende tutti

Bartesaghi, notte da record: il talento rossonero stupisce e raggiunge un primato firmato Beckham. I dettagli

Il calcio è spesso una questione di numeri e coincidenze, e quella che coinvolge Davide Bartesaghi ha davvero dell’incredibile. Il giovane esterno, cresciuto nel vivaio rossonero e ormai presenza stabile in prima squadra, ha offerto una prestazione d’altri tempi nell’ultima gara di Serie A. Il classe 2005 ha infatti macinato cross a ripetizione, diventando un punto di riferimento costante nello sviluppo della manovra sulle fasce.

Un dato che mancava da oltre 15 anni

Secondo i dati Opta, Bartesaghi ha messo a referto almeno 20 traversoni in una singola partita, includendo anche i calci d’angolo. Un numero che riporta indietro di oltre quindici anni: l’ultimo rossonero capace di raggiungere quella soglia era stato David Beckham, maestro dei cross e delle punizioni, celebre per la sua precisione millimetrica. Il suo record risale al 24 gennaio 2010, proprio in un derby contro l’Inter.

Dal mito Beckham al talento Bartesaghi

Se allora a illuminare San Siro era una leggenda a fine carriera, oggi il Milan si gode l’esuberanza di un giovane che sta trovando spazio e fiducia nel sistema di Paulo Fonseca, tecnico che fa delle corsie esterne uno dei cardini del suo gioco. Il parallelismo statistico tra Beckham e Bartesaghi racconta di un Milan che ha ritrovato una spinta costante sulle fasce, capace di mettere in difficoltà non solo i nerazzurri, ma qualsiasi avversario grazie a un volume di gioco impressionante.

