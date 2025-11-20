 Bartesaghi carico: «Voglio vincere contro l'Inter»
Bartesaghi carico per il derby: «Voglio vincere contro l'Inter. Quel giocatore per me è un riferimento»

Bartesaghi: «Giocare il derby dal primo minuto sarebbe un sogno. Modrić un esempio, Theo il mio modello. Sto costruendo la mia identità»

Davide Bartesaghi continua a rappresentare una delle note più liete della stagione del Milan. Il giovane terzino, cresciuto nel vivaio rossonero, sta trovando spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri e si gioca la maglia da titolare sul lato sinistro con Estupiñán. In vista del derby contro l’Inter, in programma domenica sera, il classe 2005 ha raccontato emozioni, ambizioni e punti di riferimento.

Verso il Derby: emozione e responsabilità

Per Bartesaghi, quello contro l’Inter non è certo un match come gli altri. Il difensore ha ricordato come la stracittadina sia stata una costante della sua carriera sin dai tempi del settore giovanile:

«Di derby ne ho giocati tanti nelle giovanili, e l’anno scorso ho anche avuto la possibilità di entrare nel finale della semifinale di Coppa Italia. Scendere in campo dal primo minuto sarebbe un sogno, lo è da quando sono bambino. Sono milanista e lo è anche mio papà, quindi questa partita ha un valore speciale. Io mi metto sempre a disposizione del mister e dei compagni».

Modrić e i campioni da cui imparare

Nel gruppo rossonero, Bartesaghi ha la fortuna di confrontarsi ogni giorno con giocatori di grande esperienza, su tutti Luka Modrić, arrivato in estate per dare qualità e leadership:

«Modrić è un campione vero, uno di quelli da cui puoi imparare ogni giorno. Parliamo spesso, ci aiuta tantissimo. Da lui prendo esempio soprattutto per la mentalità e per il carattere che mette in campo in ogni partita».

Theo Hernández resta il riferimento, ma cresce la consapevolezza

Nonostante la presenza di Modrić e degli altri veterani, il modello calcistico di Bartesaghi resta Theo Hernández, ora impegnato in Arabia Saudita:

«Theo è sempre stato il mio punto di riferimento. Ogni tanto guardo i suoi spezzoni o gli highlights, soprattutto i gol. Però sto cercando di costruirmi un’identità mia. Voglio diventare semplicemente Bartesaghi, con le mie caratteristiche».

L’esperienza in Under 21 e la crescita personale

Reduce da due buone prove con l’Italia Under 21, Bartesaghi ha spiegato l’importanza del saper dosare le proprie qualità offensive:

«Cerco sempre di capire quando posso spingere. Se la mezzala mi copre, allora posso andare più alto. Contro il Montenegro siamo scivolati in diversi, ma avevo i tacchetti nuovi e il campo era molto difficile. Sono situazioni che capitano, l’importante è saper reagire».

Il giovane terzino conclude con la serenità di chi sente di essere sulla strada giusta: concentrato, motivato e pronto a giocarsi ogni chance.

