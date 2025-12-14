Bartesaghi nel post gara di Milan Sassuolo: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»

Bartesaghi, che doppietta in Milan Sassuolo! Nel post gara: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»

Davide Bartesaghi, al termine di Milan Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Sulla doppietta: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister».

Sulla difficoltà dei gol: «Il primo gol è quello più difficile, avevo tanta pressione davanti. Ci ho creduto e ho dovuto solo spingerla in porta».

Sull’esperienza con il Milan Futuro: «Molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. Sono venuti fuori dei miglioramenti e sono comunque contento di questo».

Sull’abbraccio con Corradi: «C’è il rammarico che i miei due gol non siano serviti per i tre punti. Corradi mi aveva chiesto di fargli un gol e ci siamo abbracciati per quello».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

