 Bartesaghi nel post gara di Milan Sassuolo: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»
Connect with us

Hanno Detto

Bartesaghi nel post gara di Milan Sassuolo: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 minuti ago

on

By

bartesaghi

Bartesaghi, che doppietta in Milan Sassuolo! Nel post gara: «Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister»

Davide Bartesaghi, al termine di Milan Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole.

Sulla doppietta«Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister».

Sulla difficoltà dei gol«Il primo gol è quello più difficile, avevo tanta pressione davanti. Ci ho creduto e ho dovuto solo spingerla in porta».

Sull’esperienza con il Milan Futuro«Molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. Sono venuti fuori dei miglioramenti e sono comunque contento di questo».

Sull’abbraccio con Corradi«C’è il rammarico che i miei due gol non siano serviti per i tre punti. Corradi mi aveva chiesto di fargli un gol e ci siamo abbracciati per quello».

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics: