Andrea Barzagli ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. Tra i vari argomenti ha parlato del primo allenamento con la difesa a tre alla Juventus. Ecco le sue parole:

«Se mi ricordo il primo allenamento in cui abbiamo provato la difesa a 3? Lascia stare, lascia stare, è stato un dramma. Anche perché sia io che Bonucci e Chiellini eravamo tutti abituati a giocare a 4. Tutti centrali. Leo alla fine è rimasto centrale e gli è cambiato poco, io e Giorgio un tantino nel corso degli anni ci siamo modificati per quel ruolo lì. Non si difende meglio a 3 che a 4, non è vero. In tanti dicono ‘Mi metto a 3 e poi a 5 che difendo meglio’: a 3 se non sai difendere lasci degli spazi enormi, quindi sono anche le caratteristiche dei giocatori a scegliere il modulo. Ci sono anche alcuni che sono proprio dei difensori centrali a 4 e fanno fatica a giocare a 3, altri hanno altre caratteristiche e riescono a fare sia l’uno che l’altro. A 3 le prime volte con Conte è stato molto strano, quella di Gasperini l’ho provata da avversario e devo dire che è un caos. Certe volte difendi e dici: ‘Ma quanti sono in area’, e sono 7 o 8 e ti chiedi come mai. Attaccano, difendono. Ti crea un po’ scompiglio. Con Gasperini devi essere forte fisicamente, atletico. Ne servono di caratteristiche».