Barzagli, quale futuro per l’ex difensore? Potrebbe arrivare la chiamata di Allegri

Andrea Barzagli avrà tempo per decidere quale carriera intende percorrere dopo l’addio alla Juve: le ultime sul suo futuro

Andrea Barzagli ha lasciato la Juventus per dedicarsi alla famiglia. Come appreso dalla redazione di JuventusNews24 l’ex difensore nutrirebbe qualche dubbio su una carriera da allenatore che non lo ha mai esaltato particolarmente.

Scrive Tuttosport che per lui, in ogni caso, le porte della Juve rimangono aperte: o per tornare nello staff della prima squadra o per prendere la panchina di una giovanile. Occhio però al futuro di Allegri: il tecnico livornese potrebbe convincerlo a raggiungerlo nella sua prossima avventura professionale. Tra i due il legame è fortissimo.