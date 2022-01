ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barzagli sul rinnovo di Dybala: «Sarà una questione difficile da risolvere». Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve

Andrea Barzagli parla a DAZN del rinnovo di Dybala.

«Dybala è rimasto punzecchiato. È una questione da risolvere, ma non sarà facile. La Juve è a un bivio importante, questo rinnovo va avanti da quasi due anni. L’anno scorso c’è stato il Covid che ha creato problemi finanziari. Sono seguiti cambi di allenatore e annate difficili per lui e la squadra. Quest’anno si aspettavano di fare meglio, è cambiata anche la dirigenza con Arrivabene e Cherubini. Se ne è andato Ronaldo e Dybala doveva essere la star. Dopo gli infortuni e vista la situazione per la Champions, sono venuti i primi dubbi. La Juve sa che è finito un ciclo, deve decidere se puntare su Dybala che diventerà il futuro capitano o non puntarci. Io non metto in dubbio il giocatore che è straordinario, è fatto di carne ma a volte sarebbe meglio non rispondere».