Basic Lazio, incontro decisivo in giornata: il club punta a blindarlo! Le ultime

Basic Lazio, ore calde per il rinnovo: incontro in giornata con l’agente per blindare il croato e definire la strategia del club

La Lazio ha deciso di accelerare sul fronte rinnovi per evitare spiacevoli sorprese al termine della stagione. Tra i dossier più delicati c’è quello di Toma Basic, centrocampista croato che rischia concretamente di lasciare il club a parametro zero. La dirigenza biancoceleste considera la sua situazione una priorità, soprattutto alla luce del ruolo sempre più importante che il giocatore ha assunto negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è previsto per oggi un incontro tra la società e l’agente di Basic per discutere il prolungamento del contratto. Un segnale chiaro della volontà della Lazio di blindare un calciatore che, da semplice alternativa, è diventato una pedina centrale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Il percorso del croato è infatti emblematico: partito fuori lista a inizio stagione, ha saputo sfruttare ogni occasione concessa, ribaltando le gerarchie e conquistando spazio e fiducia.

In un’annata segnata da infortuni e da una rosa spesso ridotta, la duttilità di Basic si è rivelata fondamentale. Non sorprende quindi che la Lazio voglia evitare il rischio di perderlo a parametro zero, scenario che permetterebbe al giocatore di accordarsi liberamente con un altro club già nei prossimi mesi. Per questo la società ha scelto di anticipare i tempi e avviare subito il confronto con il suo entourage.

Le sensazioni che filtrano sono positive: Basic si trova bene a Roma, ha percepito la fiducia dell’ambiente e del tecnico, mentre il club riconosce il suo percorso di crescita e lo considera un profilo da cui ripartire anche in prospettiva futura. L’incontro con l’agente sarà decisivo per capire margini, richieste e tempistiche dell’operazione. Come sottolineato da Di Marzio, nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti importanti. In un mercato dove non contano solo entrate e uscite, blindare Toma Basic potrebbe rivelarsi una delle mosse più intelligenti della stagione biancoceleste.

