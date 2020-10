Bastoni: «Andremo a Madrid a fare la nostra partita e provare a vincere»

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk

«Meritavamo la vittoria per quello che si è visto. Ma almeno siamo riusciti a non perdere contro una squadra che aveva battuto il Real. Poteva andar meglio, ma va bene così. Ora per noi cambia poco, puntiamo sempre a vincere e ci proveremo anche a Madrid andando a fare la nostra partita. Abbiamo due grandi attaccanti, oggi due traverse e creato tanto. Sono soddisfatto della ritrovata solidità difensiva»