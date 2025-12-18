Bastoni Barcellona, i blaugrana puntano il centrale nerazzurro per rinforzare la difesa. Spunta un retroscena sull’incontro a Milano

Bastoni Barcellona, Deco avrebbe incontrato l’agente a Milano. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione. Le ultime

Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di Radio MARCA durante il programma “La Pizarra de Quintana”, ha svelato che uno degli obiettivi principali del Barcellona per il prossimo mercato è rinforzare il reparto arretrato. L’esperto di mercato ha spiegato che la direzione sportiva blaugrana è al lavoro per individuare profili che si sposino perfettamente con la filosofia del club: «L’obiettivo prioritario del Barça è acquistare un difensore centrale», ha affermato.



Alessandro Bastoni: il prescelto

Secondo quanto dettagliato da Moretto, il Barcellona ha individuato in Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, l’uomo giusto. Il club ritiene che il difensore nerazzurro possieda requisiti fondamentali per il progetto tecnico, sia per le sue indiscutibili qualità difensive, sia per la sua nota capacità di impostare il gioco dalle retrovie. Moretto è stato chiaro: «Il Barcellona vuole ingaggiare Bastoni», una frase che riassume il forte interesse del club.

L’incontro a Milano e le difficoltà

L’interesse è concreto, tanto che Moretto ha rivelato un retroscena significativo: «Deco è stato a Milano poche settimane fa. Si è incontrato con l’agente del giocatore». Tuttavia, la strada è in salita. Non c’è solo il Barça sulle tracce di Bastoni; l’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di privarsene e punta al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Forse proprio per queste difficoltà, e per una valutazione molto alta (si parla di oltre 70 milioni di euro), Moretto ha definito questa operazione un vero e proprio «sogno» per i blaugrana.