Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter e la valutazione fatta per il difensore

Il nome di Alessandro Bastoni continua a circolare con insistenza attorno al Barcellona, ma la situazione resta molto più complessa di quanto possa sembrare. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in Spagna viene confermato l’interesse del club catalano per il difensore dell’Inter, anche se le condizioni economiche ipotizzate non coincidono con quelle che il club nerazzurro prenderebbe in considerazione per privarsene. Lo stesso giornalista ha sottolineato come il Barça, anche alla luce delle note difficoltà di tesseramento e gestione dei conti, debba ancora dimostrare di poter costruire davvero un’operazione di questo livello.

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Il centrale classe 1999 resta infatti uno dei punti di riferimento della squadra milanese. Arrivato dall’Atalanta nell’estate del 2019 dopo il passaggio al Parma, Bastoni ha costruito negli anni un percorso di grande continuità con la maglia interista, diventando uno dei profili più importanti della rosa anche per status, rendimento e prospettiva tecnica. In questo contesto, l’Inter non appare orientata a prendere in considerazione proposte al ribasso. Tuttosport scrive che il club nerazzurro valuta il suo cartellino attorno ai 70 milioni di euro, cifra ben diversa rispetto ai 50 milioni circolati nei media spagnoli, ritenuti insufficienti.

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Resta invece non confermato da queste fonti il dettaglio secondo cui Bastoni avrebbe già aperto in modo esplicito al trasferimento. Le indiscrezioni raccontano un interesse forte del Barcellona e una situazione da monitorare, ma senza elementi sufficienti per presentare come certa una disponibilità già definita del difensore. Inoltre i Blaugrana starebbero pensando di inserire nell’affare una contropartita tecnica a scelta fra il difensore Gerard Martin, il trequartista Dani Olmo e l’attaccante Ferran Torres. Più chiaro, invece, è il quadro delle cifre: per far vacillare davvero l’Inter servirebbe una proposta molto più alta, verosimilmente in linea con la richiesta fissata dal club.

Parallelamente, i nerazzurri continuano a muoversi anche su altri profili difensivi. Tra questi c’è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco del Sassuolo, seguito da tempo dall’Inter. A gennaio i contatti con l’entourage del giocatore erano già stati avviati, mentre resta sullo sfondo anche la Juventus, che secondo Tuttosport conserva il 50% sulla futura rivendita del giocatore dopo la cessione ai neroverdi. Un intreccio che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane di mercato.