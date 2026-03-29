Bastoni Barcellona, segnali inequivocabili da parte del difensore: l’allarme di Moretto che gela l’Inter! Il punto sulla trattativa coi Blaugrana

Il futuro di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana, torna al centro delle indiscrezioni di mercato proprio mentre i nerazzurri sono impegnati nel momento più delicato della stagione. Dalla Spagna, e in particolare da Marca, rimbalza la notizia di una disponibilità concreta del centrale azzurro a valutare un trasferimento al Barcellona dalla prossima estate. La stessa ricostruzione viene collegata anche agli aggiornamenti di Matteo Moretto, che da tempo segue il dossier e conferma l’interesse forte del club blaugrana per il difensore interista.

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Il gradimento del giocatore ci sarebbe, ma l’Inter non è ancora entrata nella trattativa

Secondo quanto filtra, il Barcellona avrebbe già mosso passi preliminari con l’entourage del giocatore per capire se esistano davvero i margini per costruire l’operazione. Il punto più rilevante è proprio questo: Bastoni avrebbe aperto alla possibilità di una nuova esperienza professionale in Liga, dando quindi un segnale positivo al club catalano. Allo stesso tempo, però, non risultano ancora trattative formali tra il Barcellona e l’Inter, che per ora resta in una posizione di attesa. La situazione, dunque, è calda sul fronte del gradimento personale, ma non ancora avanzata sul piano del negoziato tra società.

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Servono almeno 70 milioni, ma il vero ostacolo resta il Fair Play Finanziario

L’eventuale affare si preannuncia comunque molto complicato. Le indiscrezioni più insistenti fissano la valutazione di Bastoni attorno ai 70 milioni di euro, cifra che il Barcellona dovrebbe mettere sul tavolo per convincere l’Inter a privarsi di uno dei suoi pilastri difensivi. A rendere ancora più difficile la pista c’è poi il tema del Fair Play Finanziario, che continua a limitare i margini operativi del club blaugrana. Per questo motivo, nonostante l’apertura del giocatore e l’interesse concreto del Barça, l’operazione resta tutta da costruire e dipenderà soprattutto dalla capacità del club catalano di trovare lo spazio economico necessario per affondare davvero il colpo

PAROLE – «Il Barcellona sta già negoziando i dettagli del contratto di Alessandro Bastoni. Il giocatore, come ho detto in più occasioni, è aperto a firmare per il Barcellona. Ancora non ci sono negoziazioni ufficiali tra i club».