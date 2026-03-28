Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare: ecco di cosa si tratta

Dalla Spagna rimbalza una voce di mercato destinata a far discutere. Secondo Marca, Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana, avrebbe risposto positivamente alle avances del Barcellona e si sarebbe detto disposto a trasferirsi in Catalogna a partire dalla prossima stagione. Il quotidiano spagnolo riferisce che il club blaugrana avrebbe già sondato il terreno con l’entourage del giocatore per comprendere i margini di un’eventuale operazione e che, in questo primo contatto, sarebbe emersa una significativa apertura da parte dell’ex Atalanta.

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Il gradimento del giocatore c’è, ma la trattativa resta tutta da costruire

Sempre secondo Marca, non sarebbero ancora iniziate trattative formali tra i due club, ma il Barcellona avrebbe già raccolto la disponibilità del giocatore a vestire la maglia blaugrana e a giocare al Camp Nou. Il centrale nerazzurro vedrebbe dunque con favore una nuova esperienza in carriera, ma questo non significa che l’affare sia vicino alla chiusura. Il quotidiano spagnolo sottolinea infatti come l’Inter non abbia ancora avviato colloqui ufficiali con il club catalano, pur mostrandosi teoricamente aperta a discutere una possibile cessione davanti a condizioni economiche considerate adeguate.

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Prezzo alto e Fair Play Finanziario, i due ostacoli principali

Il vero problema, secondo il quotidiano spagnolo, riguarda la sostenibilità economica dell’operazione. Il valore di mercato di Bastoni si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, cifra ritenuta molto elevata e che rappresenterebbe il primo grande ostacolo per il Barcellona. A questo si aggiunge il tema del Fair Play Finanziario, con il club catalano ancora costretto a muoversi entro paletti molto rigidi. Per questo motivo la pista viene descritta come affascinante ma complessa: il gradimento del giocatore ci sarebbe, la volontà del Barça pure, ma tra il desiderio e la riuscita dell’operazione resta ancora una distanza significativa.