Bastoni: «Il Brescia ci ha messo in difficoltà all’andata, dovremo stare attenti»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita del match contro il Brescia. Le sue parole.

BRESCIA – «Dovremo stare attenti, all’andata ci hanno messo in difficoltà e lo hanno fatto anche contro squadre come la Juve. Non dobbiamo guardare la classifica».

DIFENSORI GOLEADOR – «Sicuramente con questo stile di gioco siamo tutti portati ad attaccare, c’è bisogno di tutti. Difendiamo e attacchiamo in undici».