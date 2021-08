Michy Batshuayi rinnova con il Chelsea fino al 2023 e contestualmente si trasferisce in prestito al Besiktas: ora è ufficiale

«Michy Batshuayi ha prolungato oggi il suo contratto con il Chelsea fino al 2023 e si è unito al Besiktas in prestito per la stagione.L’attaccante belga si dirigerà al Vodafone Park, sede del nostro scontro di Supercoppa 2019 con il Liverpool, per il resto di questa stagione, dopo aver superato le visite mediche a Istanbul e aver firmato i relativi documenti. Sabato potrebbe debuttare con il Besiktas».