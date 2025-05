Bayer Leverkusen, ad un passo l’arrivo di Ten Hag: sarà il sostituto di Xabi Alonso, la situazione

Le ultime sul nuovo allenatore del Bayer Leverkusen, con Erik Ten Hag che potrebbe sostituire Xabi Alonso. Tutti i dettagli

Novità importanti in casa Bayer Leverkusen dopo l’addio di Xabi Alonso, passato al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il club tedesco sarebbe infatti ad un passo dall’accordo con Erik Ten Hag.

Le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. L’allenatore olandese ex Manchester United ha infatti dato la sua totale disponibilità per trasferirsi in Bundesliga.