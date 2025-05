Real Madrid, c’è la data per Xabi Alonso: per lui un contratto triennale e poi subito in panchina al mondiale per Club

Xabi Alonso, ecco quando si insedierà sulla panchina del Real Madrid: per lui un triennale e ha già deciso lo staff, in cui c’è un ex Juve e Inter

Manca sempre meno all’inizio dell’era Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domenica 26 maggio, con l’ex allenatore del Bayer Leverkusen pronto a succedere a Carlo Ancelotti. Alonso firmerà un contratto triennale e inizierà subito il lavoro in vista dell’esordio al Mondiale per Club, fissato per il 18 giugno contro l’Al-Hilal. Nel suo staff tecnico troveranno spazio Sebas Parrilla, Alberto Encinas, Ismael Camenforte Lopez e, soprattutto, Antonio Pintus. Il preparatore atletico italiano, ex di Juve e Inter e già figura centrale nei successi recenti del club, dovrebbe infatti rimanere al suo posto nonostante le voci di un possibile avvicendamento circolate nelle ultime settimane.

Per Xabi Alonso, si tratterà di un ritorno a casa. Con la camiseta blanca ha giocato dal 2009 al 2014, conquistando una Liga, due Coppe del Re, una Supercoppa spagnola e soprattutto la storica “Decima” Champions League. Pur squalificato per la finale contro l’Atlético Madrid, il suo entusiasmo esplose in quell’iconica corsa in giacca e cravatta per unirsi ai compagni nei festeggiamenti, sotto la guida proprio di Carlo Ancelotti. Dopo aver condotto il Bayer Leverkusen a una stagione straordinaria, conclusa senza sconfitte in Bundesliga e con la conquista del titolo tedesco nel 2023-24, Xabi arriva a Madrid con l’aura del predestinato. A lui spetterà il compito di aprire un nuovo ciclo vincente, mantenendo l’identità offensiva e il rigore tattico che hanno già segnato il suo breve ma brillante percorso da allenatore.