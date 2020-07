Bayer Leverkusen, Wendell su Havertz: «Sogna di giocare in Premier League»

Wendell, terzino del Bayer Leverkusen, ha parlato del futuro di Kai Havertz

Kai Havertz è il talento emergente del calcio tedesco. Piace a mezza Europa e a parlare del suo futuro, come riportato dal Guardian, è stato il suo compagno di squadra al Bayer Leverkusen Wendell.

«Se dovesse andare in Inghilterra imparerà molto e penso che il sogno di Kai sia quello di giocare in Premier League. Ha questo desiderio e sono sicuro che, dovesse compiersi, riuscirà ad avere successo anche lì. Havertz è un calciatore completo, può giocare sia da ‘9’ che da ’10’. È ambidestro, sempre concentrato e tanto intelligente da capire in anticipo cosa vuole l’allenatore».