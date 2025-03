Bayern-Inter, Benitez: «Uno scontro tra giganti, ma Inzaghi ha un’incognita da risolvere. I tedeschi sono una macchina da gol, però la difesa nerazzurra è super»

Le parole di Rafa Benitez, allenatore spagnolo, sui quarti di finale di Champions League tra Bayern-Inter. Tutti i dettagli in merito

Opinionista per La Gazzetta dello Sport, allenatore con una Champions al suo attivo (quella del 2005 col Liverpool), Rafa Benitez riflette sul quotidiano sui quarti di finale dell’Inter, che la vedrà contrapposta ai tedeschi del Bayern Monaco.

LA NUOVA CHAMPIONS – «Si può dire che è stato tutto assai spettacolare. Si può dire che sarà tutto ancora più emozionante. La prima fase ha orientato i sedicesimi, con scontri diretti che hanno fatto perdere qualche big. E la storia si è ripetuta negli ottavi. La nuova formula è elettrizzante e i quarti non saranno da meno. Bayern-Inter, per dirne una, è una sfida tra giganti».

I VERDETTI DEGLI OTTAVI – «Alcune cose le sapevamo, altre erano imprevedibili. L’Inter, il Bayern, l’Arsenal, l’Aston Villa avevano ormai ipotecato la qualificazione. Vedere ai rigori il derby di Madrid e Liverpool-Psg ha arricchito ulteriormente il calcio moderno: con il gol in trasferta dal valore doppio, non avremmo goduto delle emozioni del Metropolitano».

BAYERN E INTER SONO CAPOLISTE NEI LORO CAMPIONATI – «Non appaia come un dettaglio, anche se in Germania ormai il titolo può dirsi assegnato, mentre lo scudetto è un affare a tre. Non so quanto possa incidere questa situazione, né se la sfida di domenica a Bergamo possa costituire una fatica: lo dirà il campo».

IL PESO DELLA SOSTA – «I grandi club hanno grandi calciatori, costretti a spostamenti, a viaggi in aereo, a cambi di fuso orario, di alimentazione. Siamo in regime di equità, la differenza la faranno altre cose».

COSA FARA’ LA DIFFERENZA – «Gli infortuni. L’Inter deve recuperare i suoi uomini più rappresentativi, Dimarco su tutti, ma anche Darmian e Zalewski, che sarebbero opzioni di livello. Non farà in tempo a ritrovare Zielinski, e quindi nelle rotazioni perderà un calciatore che ha piede, esperienza, intelligenza. Poi capire come stiano Thuram e De Vrji. Ma si gioca tra circa un mese».

IL BAYERN É UNA MACCHINA DA GOL – «Ma l’Inter in Champions ha subito soltanto due reti, una delle quali in una gara sotto controllo».