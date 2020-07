Bayern, Lucas Hernandez: «Qui è tutto più grande rispetto all’Atletico»

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Lucas Hernandez ha analizzato la sua prima stagione al Bayern Monaco

Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo, ha così espresso la propria soddisfazione per la sua prima stagione nella società bavarese:

«Sono molto contento per i titoli che abbiamo vinto, personalmente cerco sempre di dare il meglio per vincere. Nella vita privata sono una persona tranquilla, rilassata e amichevole. Il Bayern mi ha colpito perché qui è tutto più grande rispetto all’Atletico, mi trovo in un club davvero speciale, con dei tifosi incredibili».