Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato del suo tecnico, Hans-Dieter Flick, in un’intervista rilasciata alla Bild. Ecco le sue dichiarazioni:

«Per questo sono rimasto a gennaio. Flick ha espresso fiducia in me, non ho mai voluto altro. Sono contento di essere riuscito a ripagarlo. Flick è una persona chiara, non ti inganna ma in cambio chiede tanto. Non usa mezzi termini e ti dice su cosa devi lavorare. Ha cambiato questa squadra»