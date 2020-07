Bayern Monaco, c’è la firma di Sanè: contratto fino al 2025

È arrivata la firma di Leroy Sanè sul contratto con il Bayern Monaco: accordo fino a giugno 2025. I dettagli

Dopo le visite mediche superate con successo questa mattina, Leroy Sanè ha firmato il suo nuovo contratto con il Bayern Monaco. L’esterno tedesco approderà così a Monaco di Baviera dopo quattro anni passati al Manchester City.

Il Bayern Monaco verserà nelle casse del club inglese circa 50 milioni di euro, seppur maggiori dettagli siano attesi in giornata. Il classe’96 che si appresta dunque a tornare in patria, dopo 4 anni di altissimo livello in Premier League