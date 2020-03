Bayern Monaco, Flick attacca i suoi tifosi: «Una mandria di idioti» – VIDEO

Hans Dieter Flick ha attaccato apertamente i tifosi del Bayern Monaco, colpevoli di aver interrotto la gara contro l’Hoffenheim

Hans Dieter Flick, dopo la gara surreale contro l’Hoffenheim, attacca apertamente i tifosi del Bayern Monaco che si sono resi protagonisti di alcuni atti discriminatori nei confronti del presidente degli avversari, Dietmar Hopp. Queste le parole del tecnico del Bayern Monaco.

«Non voglio lasciare lo sport al di fuori di quello che è successo oggi. La squadra è stata sensazionale. Il risultato è meritato. Le cose che sono successe non trovano posto qui. Io sono cresciuto in questa zona e conosco Dietmar Hopp da 20 anni. Mi dispiace per quello che è successo. Sicuramente ognuno di quegli idioti che hanno mostrato gli striscioni hanno qualcuno in famiglia che è stato aiutato da Dietmar attraverso quello che fa nella ricerca sul cancro».