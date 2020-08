Bayern Monaco, Gnabry: «E’ stata un’ottima partita, ha funzionato tutto»

Il centrocampista del Bayern Monaco, Serge Gnabry, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lione

Serge Gnabry, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della seminale di Champions League vinta contro il Lione. Ecco le sue parole:

«Credo che sia stata semplicemente un’ottima partita. Ha funzionato tutto. Abbiamo subito un pò troppo in difesa ma siamo stati pratici in attacco. Alla fine siamo riusciti a segnare 3 gol. Nella prima mezz’ora loro sono stati aggressivi e non ci hanno lasciato giocare. Ci hanno pressato tanto e hanno sfruttato le ripartenze che abbiamo lasciato fare. E’ stato sicuramente bravo Neuer a chiudere ma loro sono un’ottima squadra.».