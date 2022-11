Bayern Monaco, Hainer assicura: «Possiamo vincere tutto»

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, suona la carica per la squadra bavarese: le dichiarazioni sul futuro

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della BILD.

LE PAROLE – «Chiaramente da adesso in poi troveremo avversari sempre più duri, ma anche il girone è stato complesso con avversarie come Barcellona e Inter, ma siamo riusciti ad un uscirne in modo convincente. Questa squadra ha le carte in regola per vincere tutto».