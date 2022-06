Bayern Monaco, Hainer frena Lewandowski: «Resta con noi, un contratto è un contratto»

Il presidente del Bayern Monaco Hainer ha parlato del futuro di Lewandowski

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha parlato del futuro di Robert Lewandowski frenando la voglia del polacco di andar via.

LE PAROLE – «Un contratto è un contratto. Dove si va a finire se un calciatore può rescindere prima del tempo mentre noi del club dovremmo pagarlo fino all’ultimo giorno? Mi ha sorpreso che Robert abbia parlato in un certo modo, io non lo farei. Ma non sono preoccupato, è un professionista e sono convinto che giocherà con noi nella prossima stagione».