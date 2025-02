Bayern Monaco, Harry Kane sul futuro: «Qui da 18 mesi, giocare per questo club comporta molta pressione»

L’attaccante inglese in un’intervista ha parlato della vita a Monaco e dell’anno e mezzo passato con la maglia dei bavaresi. Le sue parole.

Ad un anno e mezzo dal suo trasferimento dal Tottenham per 95 milioni di euro, Harry Kane sta vivendo una nuova vita. Con la maglia dei bavaresi l’attaccante inglese ha segnato 57 gol in 51 partite di Bundesliga, anche se secondo alcuni rumors potrà lasciare il Bayern per circa 80 milioni di euro quest’estate. Tuttavia, il centravanti inglese, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIFA, ha parlato delle due stagioni con il Bayern Monaco e del prossimo Mondiale per Club. A seguire le sue parole.

VITA A MONACO – «Ovviamente, sono qui da soli 18 mesi, ma sento che è già stata una parte enorme della mia vita. L’appoggio dei tifosi è stato incredibile per me, mi hanno davvero accolto quasi come uno di loro, e io lo apprezzo molto».

GIOCARE NEL BAYERN – «Giocare per un club come il Bayern Monaco comporta molta pressione e ogni partita è intensa, e molte squadre vogliono battere il Bayern per poterlo scrivere nel loro curriculum, quindi devi essere pronto in ogni momento. Mi sto divertendo, mi sto godendo questa stagione con la squadra, con l’allenatore (Kompany, ndr). Stiamo giocando un calcio davvero bello ed è sempre una gioia farne parte».

MONDIALE PER CLUB – «È diverso da quello che è stato fatto in passato. Sarà una grande esperienza, andare anche negli Stati Uniti. È un anno prima della Coppa del Mondo, quindi sarà una grande occasione per conoscere alcuni degli stadi, per conoscere i tifosi là. Sarà un torneo davvero fantastico. Come sempre, quando si tratta della prima edizione di un nuovo tipo di torneo, la gente si chiede come andrà, ma sono davvero entusiasta per questo».