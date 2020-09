Bayern Monaco, Hoeness: «Alaba vuole solo i soldi. Alcantara? Nessun offerta dal Liverpool»

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro di Alaba e Thiago Alcantara

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro di David Alaba e Thiago Alcantara. Le sue parole.

ALABA – «Il suo agente è un avido piranha. In effetti, è tutta una questione di soldi. Gioca già per il miglior club del mondo, dove altro dovrebbe andare? Noi vogliamo tenere David, ma a causa di Pini Zahavi non ci sono ancora gli accordi. In ogni caso, David stesso deve prendere una decisione».

THIAGO ALCANTARA – «Gli abbiamo offerto un ottimo contratto ma all’ultimo minuto ha cambiato idea. Probabilmente ha un accordo personale con Liverpool o Man Utd, o con entrambi. Sia il Liverpool che il Man Utd non sono venuti da noi con un’offerta per Thiago. Stanno bluffando e aspettano fino all’ultima settimana della finestra per fare un’offerta economica. Il Bayern deve decidere se vuole giocare questa partita o mantenere la sua posizione e tenerlo».