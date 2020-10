Tiene banco il futuro di Alaba al Bayern Monaco. Non c’è ancora l’accordo tra i campioni d’Europa e il difensore

Il Bayern Monaco insiste per il rinnovo di David Alaba, con Juventus e Inter molto attente alla situazione del nazionale austriaco. Come riporta il quotidiano Bild, nei giorni scorsi si sarebbe consumato in gran segreto un summit tra la dirigenza dei bavaresi e l’agente del difensore per fare il punto sul rinnovo.

Alaba è in scadenza a giugno e la nuova offerta (11 milioni di base fissa oltre a 5-6 di bonus) non avrebbe soddisfatto il giocatore e il suo entourage. Alaba chiede un ingaggio alla stregua degli altri senatori dello spogliatoio e senza il prolungamento di libererebbe a parametro zero la prossima estate.