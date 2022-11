Bayern Monaco, Kahn: «Cristiano Ronaldo è un qualcosa che non si adatta alla nostra filosofia»

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo nel club bavarese

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Deutschland.

ARRIVO CRISTIANO RONALDO – «Sì, posso escluderlo! Abbiamo un’idea chiara su come dev’essere costruita la squadra. Tutti noi amiamo Cristiano Ronaldo e non c’è discussione in merito. Ma questo è qualcosa che non si adatta alla nostra filosofia».