Bayern Monaco, Kahn: «Il sogno Triplete è più vivo che mai» – FOTO

Oliver Kahn, membro del direttivo e storica bandiera del Bayern Monaco, ha espresso la propria gioia per la conquista della finale di Champions League attraverso il suo profilo Twitter. Per i bavaresi si tratta dell’undicesima finale europea. Ecco le parole scritte dall’ex portiere tedesco:

«Siamo in finale di Champions! Il nostro sogno chiamato Triplete è più vivo che mai!».

Final 2020! Our belief in the Triple is more alive than ever! Great team effort today. One Last step to go 🔥⚽️ @ChampionsLeague @FCBayern #MissionLis6on #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/sGpjuGYiKd

— Oliver Kahn (@OliverKahn) August 19, 2020