Thomas Muller ha voluto scusarsi con i tifosi del Bayern Monaco dopo il clamoroso 5-0 subito in Coppa di Germania

Crollo del Bayern Monaco in Coppa di Germania nella serata di ieri. Il Borussia Monchengladbach ha eliminato i bavaresi dalla competizione con un secco 5-0, che ha portato Thomas Muller a scusarsi pubblicamente con i tifosi.

DICHIARAZIONI – «Per tutta la partita non siamo mai riusciti ad avviare il motore del Bayern. Ora possiamo solo scusarci con i tifosi e fare i complimenti al Borussia. Abbiamo giocato tutti in modo disastroso, tranne Neuer. Non ho mai visto succedere una cosa del genere con il Bayern Monaco. È difficile da realizzare. Dobbiamo metterci questa sconfitta alle spalle, perché sabato c’è un’altra gara in Bundesliga».