Bayern Monaco, Pavard: «Il Psg è una grande squadra ma niente paura»

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue dichiarazioni:

PARIS SAINT-GERMAIN – «Il PSG è una grande squadra, molto completa in tutte le posizioni. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro, con ottimi giocatori. Ma se hai paura di giocare una finale contro il PSG, il Real Madrid o non so chi, potresti anche restare a casa. Le persone sono libere di pensare quello che vogliono, ma abbiamo una finale da preparare».

BAYERN MONACO – «Troppo sicuri di noi stessi? È in relazione ai risultati, credo. Per il nostro modo di giocare, l’allenatore. C’è un’atmosfera davvero buona in squadra».